Оккупанты на Николаевщине: С начала войны Николаев покиунал треть жителей

В Николаевской области продолжаются бои с российскими оккупантами.

С событиями в области 19 марта можно ознакомиться здесь.

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07:30 После нападения России на Украину Николаев покинули примерно треть его жителей, сообщил городской голова Александр Сенкевич в интервью «Стране».

— Около 1/3 горожан выехали из города. Это мы определяем по количеству вывозимого мусора — его стало меньше на треть. И примерно на 40% снизилось потребление воды. Мы это связываем с тем, что не работают предприятия, рестораны, которые также являются потребителями воды. Поэтому могу сказать, что примерно 30% жителей уехало из Николаева, - отметил Сенкевич.

07:12 Уничтоженная и захваченная ВСУ ьехника оккупантов в Баштанском районе.

07:00 Возле одного сел на территории бывшего Новоодесского района, а ныне Николаевского района, оккупанты во время наступления ВСУ оставили боеприпасы.