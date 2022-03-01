Оккупанты на Николаевщине: С начала войны Николаев покиунал треть жителей

В Николаевской области продолжаются бои с российскими оккупантами.
С событиями в области 19 марта можно ознакомиться здесь.
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07:30 После нападения России на Украину Николаев покинули примерно треть его жителей, сообщил городской голова Александр Сенкевич в интервью «Стране».
— Около 1/3 горожан выехали из города. Это мы определяем по количеству вывозимого мусора — его стало меньше на треть. И примерно на 40% снизилось потребление воды. Мы это связываем с тем, что не работают предприятия, рестораны, которые также являются потребителями воды. Поэтому могу сказать, что примерно 30% жителей уехало из Николаева, - отметил Сенкевич.
07:12 Уничтоженная и захваченная ВСУ ьехника оккупантов в Баштанском районе.
07:00 Возле одного сел на территории бывшего Новоодесского района, а ныне Николаевского района, оккупанты во время наступления ВСУ оставили боеприпасы.