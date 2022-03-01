«Приказ отдал лично путин»: В Украину снова направили «вагнеровцев» с заданием ликвидировать Зеленского, Ермака и Шмыгаля

Российские оккупанты посылают в Украину очередные террористические группы с целью ликвидации высшего военно-политического руководства Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В ведомстве отметили, что сегодня в Украину начали прибывать очередные группы боевиков, связанные с приближенным к путину российским пропагандистом и владельцем ППК «Лига» (Вагнер) Евгением Пригожиным. Основная задача преступников – ликвидация высшего военно-политического руководства Украины.

«путин лично отдал приказ на проведение очередных атак одному из немногих доверенных лиц. Все предыдущие попытки завершились провалом и ликвидацией террористов. Ключевые «мишени» наемников, в частности Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Денис Шмигаль», - говорится в сообщении.

В разведке добавили, что российские оккупанты, не добившись поставленных задач в ходе полномасштабной агрессии против Украины, продолжают попытки дестабилизации работы украинской власти, деморализации общества, раскоординации движения сопротивления и торможения международного взаимодействия Украины. Организация покушений на первых лиц нашего государства является частью стратегии оккупантов.

«Украинской армии, спецслужбам и правоохранительным органам хорошо известны планы кремля. Мы готовы к отпору агрессору как на фронте, так и в тылу. Никакие террористические атаки не будут успешны», - резюмировали в ГУР МО.

Напомним, 9 марта советник главы ОПУ Михаил Подоляк сообщил, что на тот момент Президент Украины Владимир Зеленский пережил уже более десяти попыток покушения на его жизнь.