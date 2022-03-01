К войне россии против Украины путин и шойгу хотят привлечь несовершеннолетних, – разведка

Президент рф владимир путин и его приспешник, глава минобороны сергей шойгу из-за нехватки живой силы для пополнения рядов оккупационной армии готовятся привлечь к войне россии против Украины несовершеннолетних россиян.

Об этом свидетельствует соответствующий приказ «Об организации привлечения членов военно-патриотического общественного движения Юнармия к проведению специальной операции на территории Украины», подписанный министром обороны РФ шойгу, оказавшийся в распоряжении украинской разведки.

В приказе говорится о подготовке отчетности потенциального человеческого резерва в возрасте 17-18 лет для привлечения к боевым действиям в составе оккупационной армии. Высшее военное руководство РФ должно предоставить предложения по проведению подготовки указанного личного состава в кратчайшие сроки. Контроль за исполнением приказа возложен на начальника главного военно-политического управления ВС РФ Геннадия Жидко.

Юнармия – российская детско-юношеская милитарная организация при Министерстве обороны РФ. Выделяется радикальной пропагандистской работой среди российской молодежи. Членами организации стают дети с 8 лет.

В ГУР Минобороны отмечают, что аналогичные действия проводились военным руководством нацистской Германии во время Второй мировой войны. С 1943 года учащиеся старших классов в подразделениях Гитлерьюгенда привлекались к службе в зенитно-артиллерийских частях. А с сентября 1944 по январь 1945 на службу в гитлеровскую армию было привлечено 150 тысяч несовершеннолетних девушек.