В Каховке из плена оккупантов освободился журналист Олег Батурин – его 8 дней били и угрожали убийством

В Каховке из плена оккупантов освободился местный журналист Олег Батурин.

Об этом сообщила в Facebook его сестра Ольга Перепелица.

Батурина, который является журналистом газеты «Новый день», взяли в плен 12 марта. Обстоятельства освобождения журналиста неизвестны.

«Били. Унижали. Угрожали. Сказали, что убьют. Почти восемь дней. 187 часов плена. Практически без еды. Несколько дней почти без воды. Без мыла, без сменной одежды. Не понимая, где я. Но они точно знали, за что. Они хотели сломать, растоптать. Показать, что будет с каждым журналистом: тебя лишат. Тебя убьют».