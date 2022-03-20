Российский Генштаб МО совершенно не имел объективной аналитики по Украине: Подоляк назвал причины поражения россии в войне против Украины

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк назвал причины, которые привели к разгромному фиаско «второй армии мира» в Украине.

Далее публикуем текст Подоляка без изменений.

Российский Генштаб МО совершенно не имел объективной аналитики по отношению к Украине.

Отсюда – тотальные просчеты в стратегии и тактике. Это первая причина ошеломляющего фиаско «второй армии мира», которое стремительно нарастает. Очевидно, что вся штабная аналитика подчиненных генерала Герасимова была выстроена на тезисах по роспропаганде о «националистических батальонах».

Вторая причина, которая сейчас шокирует – чрезвычайная смертность среди высшего оперативного командования РФ на территории Украины. Убиты шесть ключевых генералов, вплоть до командующего 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа РФ генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева. Также уничтожены генерал-майоры Тушаев (командир 141-го моторизированного полка Национальной гвардии), Герасимов (первый заместитель командующего 41-й армией Центрального военного округа), Колесников (командующий 29-й армией Восточного военного округа), Суховецкий (заместитель командующего 41-й армии Центрального военного округа), Митяев (командир 150-й мотострелковой дивизии).

Десятки полковников, в частности заместитель командующего Черноморским флотом, капитан первого ранга Палий, полковник Росгвардии Савватеев, руководивший отрядом СОБР во Владимирской области, командир 331 полка ВДВ полковник Сухарев и другие офицеры.

Это признак тотальной неготовности армии. Воюют только количеством и крылатыми ракетами.

Убиты десятки офицеров среднего и тактического уровней. Все это – непосредственные признаки слабой слаженности воинских частей, отсутствия понятного тылового обеспечения, неготовности воевать в современных условиях.

Все это, несомненно, деморализует российскую армию – контрактники и срочники хоть и плохо понимают человеческий язык и написанное, однако осознали, что их высшее руководство совершенно бездарно.

Итак, дальше – только массовые смерти российских военнослужащих в Украине.