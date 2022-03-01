«Мы на 150% убеждены – победа за нами»: Николаевские военнослужащие рассказали о своем боевом настрое и перспективах

Николаевские военнослужащие уверенны в победе над российскими оккупантами.

Об этом рассказал один из военнослужащих в ходе брифинга, который транслировало «Суспільне».

Военные сообщили, что в подразделения поступает большое количество оружия, поэтому воевать есть чем. Боевой дух на высоте.

— Хочу сказать по настроению военнослужащих – каждый день проводим анализ того, что происходит за день. Мониторим ситуацию по городу, доводим это все личному составу и вижу по их настроению, что мы 150% убеждены – победа за нами, мы отстоим эту агрессию. И все наши крымские, наконец, хотят праздновать, как минимум, в Севастополе провести парад, а как максимум – показать их городам (российским - ПН), что такое плач и слезы. Может не так жесткого, как они, но чтоб они почувствовали это горе, - сказал один из военных.

Также он отметил, что руководство страны хорошо владеет информацией разведывательной информацией. Во многом помогают местные жители.

— Руководство нашей страны очень хорошо владеет информацией. Даже нашему подразделению население, с которым мы раньше общались, до сих пор дает разведывательную информацию. И так происходит по всей стране, - рассказал военнослужащий.

Что же касается оккупантов, боец отметил, что их план по захвату территории очень быстро потерпел поражение, поэтому все, что они сейчас могут делать – это обстреливать мирные кварталы, как это происходит в Мариуполе. Это делается, чтоб заставить украинскую делегацию пойти на уступки на переговорах.

— Их планы уже были нарушены на третий день. Их цель была понятна – поменять руководство, но этого не случилось. Их планы не осуществились и на данный момент, я думаю, их цель – нанести как можно больше ущерба мирному населению, вы же видите, что происходит в Мариуполе. Это мое субъективное мнение, но я думаю, что эти подлые поступки специально делают для того, чтоб Украина пошла на уступки. Поскольку они в силовом плане ничего не могут сделать, это уже всем понятно, что потери у противника настолько серьезные, что он деморализован. Он уже закапывается, он не продвигается. Его цель – запугать нас. Бить по мирным и по гражданской инфраструктуре. Чтоб руководство страны пошло на уступки, подписало с ними этот непонятный договор, - отметил боец.

При этом и он, и его сослуживцы однозначно высказываются против каких либо уступок.

— Лично я и большинство моего подразделения против любых переговоров, любых договоров с террористами. Только в Севастополе, только на нашей территории, - добавил военный.

Напомним, в Херсонской и Николаевской областях увеличивается количество оккупантов, которые отказываются от дальнейшего участия в войне.