Основные нефтесервисные компании ограничили свою деятельность в россии

Все четыре нефтесервисных компании из перечня «большой четверки» – Weatherford, Baker Hughes, Halliburton и Schlumberger – прекратили инвестиции и внедрение технологий в своей деятельности на территории России.

Об этом сообщает «Лига.net».

Weatherford сегодня объявила о приостановке своей деятельности в России последней. Первыми из «большой четверки», покинувшими страну-агрессора после вторжения России в Украину, стали компании Hаlliburton и Schlumberger. К ним присоединилась Baker Hughes.

- С момента начала кризиса мы продолжали оценивать нашу деятельность и предприняли ряд ответных мер. После введения санкций 24 февраля 2022 года мы приостановили поставки и немедленно приостановили любые новые инвестиции или развертывание новых технологий в России. У нас нет активных совместных предприятий или партнерств в России, – сообщил президент и исполнительный директор компании Гириш Салиграм.

Также компания заявила, что продолжит выполнять существующие контрактные обязательства в рамках международного права и санкций.