«Короче, Антоша, подписывай, ну его нах*р»: В СБУ перехватили разговор оккупанта с матерью, которая уговаривает его перестать воевать

Служба безопасности Украины перехватила очередной разговор российского оккупанта с матерью, которая отговаривала его продолжать воевать в Украине.

Аудио разговора опубликовано на канале СБУ в Telegram.

На записи оккупант сначала рассказывает о мародерствах среди своих сослуживцев, потом о потерях. После этого его мать попросила его подписать заявление.

О. (Оккупант): Мы привязаны к 40-му отряду, как бы мы им подчиняемся. Они такие, что они мародерствуют, грабят, телефоны отбирают у граждан, а думают тоже на нас. И я думаю, что здесь мы уже тихо-мирно сидим. Здесь им уже воровать нечего, и они хотят ехать дальше.

М. (Мать): А хотят воровать наши?

О: Ну там нерусских очень много в отряде. Я за некоторые моменты тебе не рассказывал, в самом начале, когда поехали, нас ракетами прибило.

М: Да ты че!

О: Ну первая колонна проехала…

М: Угу.

О: Потом мы ее разбили…

М: Ага.

О: Нас пронесло и следующую тоже разбили.

М: Да ты че, так че погибли пацаны, да?

О: Ну да. Просто, я ж говорю, нам повезло.

М: Господи Боже мой.

О: Это было 24 или 25-го.

М: Ой… Короче, Антоша, подписывай, ну его нах*р. И все. Тем более, если такая ситуация, с кем тебе туда ехать? С этими мародерами? Я поддерживаю тебя, пиши, тем более, если все пацаны отказываются. Ну, мать его, как будет, так будет, Антон. Если такое творится. А этот ваш командир что ничего не видит?

О: Да он ничего не может сделать, понимаешь? Он ниче. Он слова ни-ни. Мы подчиняемся нерусскому, который с 40-го отряда, он решил дальше ехать, ему кто-то сказал, что надо дальше ехать. Мы в одно место приехали, зачистили, быт наладили, раз – мы уезжаем, нас сменяет другой отряд. Мы ездим по всей Украине. Одну точку занимаем, другую. Если есть своя точка, они на ней поселились, они на ней сидят. А мы все время вперед лезем.