В Херсоне горожане вынудили уехать два «Камаза» оккупантов, а в Энергодаре не испугались автоматных выстрелов

Митинг в Энергодаре В воскресенье, 20 марта, в Херсоне и Энергодаре состоялись митинги в поддержку Украины и против российских оккупантов. Местные жители не испугались ни техники оккупантов, ни выстрелов, и вынудили их покинуть место проведения митингов.

Видео появилось в социальных сетях.

В Херсоне местные жители вынудили развернуться и уехать два «Камаза» оккупантов.

А в Энергодаре, несмотря на предупредительные выстрелы оккупантов в воздух, горожане не разбежались, а вынудили автомобиль оккупантов уехать. Таким образом они отстояли тех, кого пытались задержать российские оккупанты.

Как известно, в воскресенье, 20 марта, жители временно оккупированного Херсона и Новой Каховки вышли на очередной мирный митинг в поддержку Украины.

А в Энергодаре горожане собрались на акцию в знак протеста против похищения вице-мэра Ивана Самойдюка.