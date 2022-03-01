Президент Зеленский заявил, что Украина не пойдет на уступки РФ, связанные с территориальной целостностью

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть компромиссы, на которые Украина не может пойти в переговорах с Россией.

Об этом он рассказал в интервью CNN, сообщает «Европейская правда».

Корреспондент Фарид Закария спросил Зеленского о требованиях России, в частности о требовании признания Крыма частью России и признании «независимости» псевдореспублик Донбасса. В ответ Зеленский заявил, что есть компромиссы, к которым Украина не может быть готова как независимое государство.

- Никаких компромиссов, связанных с нашей территориальной целостностью и нашим суверенитетом, и об этом говорил украинский народ. Они не встречали российских солдат с букетом цветов, они встречали их храбро, встречали их с оружием в руках, - сказал Зеленский.

Он заявил, что Россия не может требовать приверженности граждан другой страны силой, и что «нельзя силой заставить президента другой страны признать что-либо».

Зеленский также заявил, что готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, но предупредил, что если любые попытки переговоров потерпят неудачу, это может означать, что борьба между двумя странами приведет к «Третьей мировой войне».