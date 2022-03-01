«Безразличие убивает. Вам потом жить с этим выбором»: Зеленский выступил перед парламентом и правительством Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к израильским парламентариям и к правительству страны.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Обращение Зеленского через Zoom транслировалось также на площади Габима в Тель-Авиве.

Выступление совпадало с многочисленным проукраинским митингом на площади.

Выступлению Зеленского предшествовало заявления мэра Тель-Авива Рона Хулдая, а после - заявления посла Украины в Израиле Евгения Корничука.

Президент Украины процитировал слова Голды Меир: «Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромисса».

– Мне не нужно вас убеждать, насколько переплелись наши истории. Истории украинцев и евреев. В прошлом и сейчас – в это страшное время. Мы в разных государствах и в абсолютно разных условиях Но угроза одна и у нас, и у вас – тотальное уничтожение народа, государства, культуру и даже имени. Я хочу чтобы вы услышали это, задумались об этой дате – 24 февраля. О начале этого вторжения. Вторжения России в Украину. Этот день трагедия для Украины, для евреев, для Европы, для всего мира. 24 февраля 1920 года – дата создания НСДАП - Национал-социалистической рабочей партии Германии. Партии, которая забрал миллионы жизней. Уничтожила целые страны, пыталась уничтожить народы. Через 102 года, так же 24 февраля был отдан преступный приказ о начале полномасштабного вторжения российских войск в Украину, которые забрали тысячи жизней. Миллионы людей остались без дома, – сказал Зеленский.

Обращаясь к израильтянам, Зеленский сослался на российские атаки возле мемориала Холокоста в Бабьем Яру и места захоронения раввина Нахмана в Умани.

Зеленский пожаловался, что Израиль не вводит санкции против российского бизнеса.

Президент Украины похвалил «Железный купол» как лучшую систему ПРО в мире и посетовал, что Израиль не поставляет Украине даже оборонительное вооружение.

– Мы обращаемся к вам и спрашиваем, что лучше - помощь или посредничество без выбора стороны? Я позволю вам выбрать ответ на вопрос, но я хочу указать, что безразличие убивает. Вам потом жить с этим выбором, народ Израиля, – сказал он.

Спикер Кнессета Микки Леви поблагодарил Зеленского и сказал, что молится за прекращение войны. Он сказал, что надеется, что Зеленский сможет посетить Иерусалим, когда война закончится.