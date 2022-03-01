«Наши люди сейчас разбросаны по миру, они ищут безопасности. Как когда-то искали и вы»: Зеленский обратился к народу Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу и правительству Израиля, который удивил весь мир фактическим отсутствием реакции на вторжение России в Украину. Правительство мало того, что не ввело жесткие санкции против россиян, так еще и приостановило действие безвиза для украинцев. В тот самый момент, когда сотни тысяч украинцев, уезжая с горячих точек, ищут возможности переждать в мирном месте.

Президент отметил эти факты и напомнил израильтянам, что 80 лет назад, во время Второй мировой войны, украинцы сделали свой выбор и спасали евреев от нацистов, которые решали «еврейский вопрос». Теперь же, когда россияне заявили о решении «украинского вопроса», Израиль должен сделать свой выбор.

Ниже приводим полный текст речи Президента без изменений:

Украинская и еврейская общины всегда были переплетены и, я уверен, будут переплетены дальше. Очень-очень близкими. Всегда будут жить рядом. Будут вместе чувствовать радость и боль. Я хочу вам напомнить слова одной очень известной гражданки, которую вы все знаете, слова Голы Мэйер. Они очень известны и их все слышали – наверное, каждый еврей, много украинцев и точно немало россиян также слышали эти слова: «Мы хотим жить, наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это оставляет не очень много пространства для компромисса».

Мне нужно вас переубеждать, насколько переплелись наши истории – истории украинцев и евреев. В прошлом и сейчас, в это страшное время. Мы в разных государствах и абсолютно в разных условиях. Но угроза одна и у вас и у нас – тотальное уничтожение. Народа, государства, культуры и даже имени – Украины, Израиля. Я хочу, чтоб вы почувствовали это. Чтоб вы задумались об этой дате – 24 февраля. О начале этого вторжения. Вторжения России в Украину. 24 ферваля – этот день дважды вошел в историю. И оба раза как трагедия. Трагедия для украинцев, для евреев, для Европы. 24 февраля 1920 года была основана Национал-социалистическая рабочая партия Германии. Партия, которая забрала миллионы жизней. Уничтожила несколько стран. Пыталась убить народы.

Через 102 года, так же, 24 февраля, был дан преступный приказ о начале полномасштабного вторжения России в Украину. Вторжение, которое забрало уже тысячи жизней. Миллионы людей оставило без дома. Сделало их беженцами на своей земле и в соседних странах – в Польше, в Словакии, в Румынии, в Германии, Чехии, прибалтийских государствах по всему миру. Наши люди сейчас разбросаны по миру, они ищут безопасности, ищут, как остаться в мире. Как когда-то искали и вы.

Это вторжение России в Украину – не просто военная операция, как это подают в Москве. Это масштабная и подлая война, которая направлена на уничтожение нашего народа, наших детей, наших семей, нашего государства, наших городов, наших общин, нашей культуры. И всего, что делает украинцев украинцами. Всего того, что российские войска сейчас уничтожают сознательно. На глазах у всего мира. Именно поэтому я имею право на эту параллель и на это сравнение нашей истории и вашей истории. Нашей войны за свое выживание и Второй мировой войны.

Послушайте, что говорит Кремль, просто послушайте. Там звучать даже термины, которые звучали тогда. Когда нацисткая партия шла в Европу и хотела уничтожить все, уничтожить всех. Хотела подчинить народы и не оставить от нас, от вас ничего. Даже имени. Они называли это окончательным решением еврейского вопроса. Вы помните это и, уверен, никогда не забудете. Но услышьте, что сейчас говорят в Москве. Услышьте, там сейчас говорят эти же слова – окончательное решение, но уже по отношению, так сказать, к нам, к «украинскому вопросу». Это прозвучало открыто, это трагедия. Это прозвучало не на совещании в Москве. Это доступно на официальных сайтах. Это цитировалось в государственной прессе, в России. Москва так и говорит – без войны против нас они бы не смогли обеспечить окончательное решение будто бы своей безопасности. Так же, как это говорили 80 лет назад.

Народ Израиля! Ты видел, как российские ракеты ударили по Киеву. По Бабьему Яру. Ты знаешь, что это за земля. Там похоронены более 100 тысяч жертв Холокоста, там давние киевские кладбища, там еврейские кладбища, куда ударили российские ракеты. Народ Израиля! В первый же день войны российские снаряды ударили по нашему городу Умань. По городу, который посещают десятки тысяч израильтян каждый год для паломничества на могилу цадика Нахмана. Что останется от этих мест в Украине после этой страшной войны?

Я уверен, что каждое слово моего обращения в ваших сердцах отзывается болью. Потому что вы чувствуете, что я говорю. Но можете ли вы объяснить, почему мы до сих пор обращаемся ко всему миру? Во многие страны за помощью? К вам обращаемся за помощью даже об элементарных визах, что это? Безразличие, расчет или посредничество? Без выбора стороны? Я оставлю вам выбор ответа на этот вопрос. Я обращу внимание на одно – безразличие убивает, расчеты часто оказываются ошибочными, а посредничество может быть между государствами, но не между добром и злом.

Каждый в Израиле знает, что ваша противоракетная оборона лучшая, она мощная. Каждый знает, что ваше оружие сильное. Каждый знает, что вы – молодцы. Вы умеете отстаивать свои государственные интересы. Интересы своего народа. И вы точно можете помочь нашему. Защитить наши жизни – жизни украинцев, жизни украинских евреев.

Можно долго спрашивать, почему мы не можем получить от вас оружие или почему Израиль не ввел мощные санкции, почему не давит на российский бизнес, но ответ все равно выбирать вам, уважаемые братья и сестры. И вам с этим ответом потом жить.

Народ Израиля! 80 лет назад украинцы сделали свой выбор, они спасали евреев. И потому среди нас есть Праведники мира. Народ Израиля! Теперь и у вас есть такой выбор.