«Если бы Украина была членом НАТО, война не началась бы», - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы Украину приняли в НАТО раньше, то Россия не вторглась бы в страну.

Об этом Зеленский сказал в интервью журналисту Фариду Закарии на CNN, сообщает «Новое время».

- Если бы мы были членом НАТО, война не началась бы. Я хотел бы получить гарантии безопасности для моей страны, своего народа, - сказал Зеленский, добавив, что он благодарен за помощь, которую НАТО оказывает с начала вторжения.

- Если члены НАТО готовы видеть нас в альянсе, то сделайте это немедленно, потому что люди умирают каждый день. Но если вы не готовы сохранить жизнь наших людей, если вы хотите видеть нас в этом сомнительном положении, когда мы не понимаем, можете ли вы принять нас или нет – вы не можете поставить нас в эту ситуацию, вы не можете заставить нас оказаться в этом подвешенном состоянии, - сказал Глава государства.