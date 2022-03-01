Россияне вывели из порта Бердянска пять судов с украинским зерном, местонахождение кораблей неизвестно

Из Бердянского морского порта исчезли 5 кораблей, загруженных несколькими десятками тысяч тонн украинского зерна.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух, пишет «Радио Свобода».

- Что сообщают жители Бердянска. Там стояло на погрузке 5 кораблей. Некоторые из них были полностью загружены – это мы видим по таможенным документам, некоторые частично были загружены. Несколько дней назад эти корабли исчезли из Бердянского порта. Как говорят люди, они были куда-то отогнаны российскими буксирами, - заявил Старух.

Глава ОВА надеется, что скоро место нахождения кораблей станет известно.

16 марта житель Бердянска, знакомый с работой порта и транспортными перевозками, рассказал проекту Радио Свобода «Новости Приазовья», что здания и территория порта захвачены российскими силами. По его словам, суда под иностранными флагами, загруженные украинским зерном, 15 марта вывел на рейд российский буксир.

- Для их сопровождения россияне завели в Бердянск свой буксир, вывели суда на рейд, обыскали и отпустили, - добавил горожанин.

Также, по словам мужчины, российские оккупационные силы заняли горсовет, администрацию, здания прокуратуры, полиции и других органов власти. В Бердянске повсюду властвует «Росгвардия».