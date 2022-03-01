ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: ВСУ сдержали атаки оккупантов на Донбассе и нанесли ответный удар

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.
После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.
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В данной новости мы будем следить за событиями 21 марта.
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0:38 В Генштабе ВСУ сообщили, что на Донецком и Луганском направлениях благодаря умелым и искусным действиям украинских воинов были успешно отбиты семь атак врага, уничтожены 12 танков, 9 БМП, 3 автомобиля, около 170 человек живой силы. Подразделения ПВО сбили 1 вражеский Су-34 и 1 вертолет оккупантов.
Противник продолжает нанесение авиационных ударов по объектам гражданской инфраструктуры Мариуполя, в частности, металлургическому комбинату «Азовсталь». Ведет штурмовые действия в западных и восточных окрестностях, в направлении центральной части города.
0:35 За 25 суток российские оккупанты понесли серьезные потери, как на земле, так и в небе –96 самолетов, 118 вертолетов, десятки беспилотников и крылатых ракет.
Об этом сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ.
Уже вторые сутки наблюдается снижение интенсивности вражеских налетов. В основном оккупанты с помощью беспилотников оперативно-тактического уровня фиксируют результаты ракетно-бомбовых ударов по территории Украины.
Именно поэтому основной добычей противовоздушной обороны Воздушных Сил стали БПЛА, которых на разных направлениях сбиты четыре единицы. Кроме того, сбит один вражеский самолет и две крылатые ракеты.
По наземным целям успешно отработала ударная авиация. Бомбардировщики Су-24м и штурмовики Су-25 нанесли ракетно-бомбовые удары по скоплению техники, танковым колоннам и живой силе.
0:20 Представитель Госдепартамента США Андреа Калан в эфире UA Разом заявил, что одной из целей визита Байдена в Брюссель 24 марта является окончание войны в Украине. По его словам, американский президент намерен обсудить с G7 усиление санкционного давления на РФ. Об этом сообщает УНИАН.
0:11 Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предупредил белорусских военных о последствиях возможного вторжения в Украину.
Об этом сообщает Верховная Рада Украины.
Данилов отметил, что территорию Беларуси РФ сейчас использует для своих военных целей в войне против Украины, но если хотя бы один белорусский солдат пересечет границу с Украиной, он будет уничтожен.
По словам Данилова, президент России заставляет Лукашенко принять решение о вторжении белорусской армии, но тот «понимает, что это будет крахом для Беларуси».
- Белорусскому народу это точно не нужно. Это нужно только путину.