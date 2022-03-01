ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: ВСУ сдержали атаки оккупантов на Донбассе и нанесли ответный удар

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

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В данной новости мы будем следить за событиями 21 марта.

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0:38 В Генштабе ВСУ сообщили, что на Донецком и Луганском направлениях благодаря умелым и искусным действиям украинских воинов были успешно отбиты семь атак врага, уничтожены 12 танков, 9 БМП, 3 автомобиля, около 170 человек живой силы. Подразделения ПВО сбили 1 вражеский Су-34 и 1 вертолет оккупантов.

Противник продолжает нанесение авиационных ударов по объектам гражданской инфраструктуры Мариуполя, в частности, металлургическому комбинату «Азовсталь». Ведет штурмовые действия в западных и восточных окрестностях, в направлении центральной части города.

0:35 За 25 суток российские оккупанты понесли серьезные потери, как на земле, так и в небе –96 самолетов, 118 вертолетов, десятки беспилотников и крылатых ракет.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ.

Уже вторые сутки наблюдается снижение интенсивности вражеских налетов. В основном оккупанты с помощью беспилотников оперативно-тактического уровня фиксируют результаты ракетно-бомбовых ударов по территории Украины.

Именно поэтому основной добычей противовоздушной обороны Воздушных Сил стали БПЛА, которых на разных направлениях сбиты четыре единицы. Кроме того, сбит один вражеский самолет и две крылатые ракеты.

По наземным целям успешно отработала ударная авиация. Бомбардировщики Су-24м и штурмовики Су-25 нанесли ракетно-бомбовые удары по скоплению техники, танковым колоннам и живой силе.

0:20 Представитель Госдепартамента США Андреа Калан в эфире UA Разом заявил, что одной из целей визита Байдена в Брюссель 24 марта является окончание войны в Украине. По его словам, американский президент намерен обсудить с G7 усиление санкционного давления на РФ. Об этом сообщает УНИАН.

0:11 Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предупредил белорусских военных о последствиях возможного вторжения в Украину.

Об этом сообщает Верховная Рада Украины.

Данилов отметил, что территорию Беларуси РФ сейчас использует для своих военных целей в войне против Украины, но если хотя бы один белорусский солдат пересечет границу с Украиной, он будет уничтожен.

По словам Данилова, президент России заставляет Лукашенко принять решение о вторжении белорусской армии, но тот «понимает, что это будет крахом для Беларуси».