Оккупанты на Николаевщине: В Николаеве объявили воздушную тревогу

прочтения: 31351
21.03.2022 05:46

В Николаевской области продолжаются бои с российскими оккупантами.

С событиями в области 20 марта можно ознакомиться здесь.

«Преступности.НЕТ» отслеживает события.

Информация постоянно обновляется:

05:44 В Николаеве объявили воздушную тревогу.

    Фотофакт