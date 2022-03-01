В МВД хотят, чтобы на временно оккупированных территориях оставалась украинская полиция – это может спровоцировать коллаборационизм

В МВД Украины хотят, чтобы Нацполция продолжала работу даже на временно оккупированных российскими оккупантами территориях.

Об этом свидетельствую соответствующие документы Министерства внутренних дел Украины.

В предложении МВД указано, что оставшиеся на временно оккупированных территориях полицейские должны продолжать выполнять свои задачи в интересах гражданского населения Украины (по защите прав и интересов гражданского населения, их собственности, обеспечению безопасности дорожного движения, предотвращению и пресечению общеуголовных правонарушений и т.п.).

«Только в рамках выполнения таких задач полицейский может взаимодействовать с оккупационными властями, в том числе выполнять ее поручения», – говорится в документе.

При этом предлагается запретить в таких случаях:

1) участвовать в действиях, направленных против членов движения сопротивления; 2) принимать участие в осуществлении мер, направленных на использование населения для военных целей и охраны военных объектов; 3) взаимодействовать и выполнять поручения оккупационных властей, кроме тех, которые направлены на защиту прав и интересов гражданского населения; 4) принимать участие в мероприятиях оккупационных властей, кроме тех, которые направлены на защиту прав и интересов гражданского населения; 5) входить в подразделения (группировки) оккупационных властей или иным способом способствовать усилению влияния оккупационных властей на соответствующих территориях (т.е. должны оставаться украинскими полицейскими, не переходить на сторону врага).

Согласно предложению МВД, если полицейский на временно оккупированной территории не видит вариантов работы без ущемления гражданского населения, то он уходит в отставку, а в случае возвращения под контроль украинской власти к нему не применяются какие-либо виды взыскания или наказания.

Эксперт в области права с опытом службы в силовых структурах, комментируя такую инициативу МВД, отметил, что есть риски, что это сможет способствовать коллаборационизму или иным образом играть на руку оккупантам.

Собеседник издания отметил, что сотрудников Нацполиции в случае оккупации нужно обязательно эвакуировать из опасных территорий. Он также пояснил, что даже если эвакуации невозможна, то сотрудник полиции не должен выполнять ряд своих функций, поскольку согласно международному праву ответственность за все происходящее на оккупированной территории несет тот, кто эту территорию контролирует.

Кроме того, работа украинских полицейских на временно захваченных территориях может использоваться врагом для пропаганды, демонстрируя в своих материалах информацию о нормализации ситуации в оккупированных населенных пунктах, о переходе полиции на сторону противника и так далее.

Также эксперт ставит под большое сомнение, что РФ, которая проявила себя как военный преступник, будет придерживаться пункта МВД Украины о том, что «оккупационные власти не имеют права привлекать к дисциплинарной или иной ответственности полицейских из-за того, что они выполняли приказы, отданные законной властью, до временной оккупации».