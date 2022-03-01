«РФ разрушает жизни»: Подоляк заявил, что более 3 миллионов украинцев стали беженцами, до 12 миллионов - переселенцами

Из-за войны России против Украины свыше 3 миллионов человек стали беженцами, а около 12 миллионов украинцев стали внутренними переселенцами.
Об этом в Twitter сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
«Более 3 миллионов украинцев вынуждены уехать в европейские страны. Всего вынужденных внутренних переселенцев, которые из-за войны покинули свои города, свою работу - 11-12 миллионов. Просто осознайте эту цифру. РФ разрушает жизнь миллионов людей. Это еще не глобальная гуманитарная катастрофа?», - отметил Подоляк.