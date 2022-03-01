путин изменил тактику, теперь ему нужен юг и восток, а не Киев, – СМИ

Президент РФ путин скорректировал свою тактику по поводу войны в Украине, учитывая, что бои продолжаются более трех недель: он больше не ставит цель взять столицу и хочет заставить Киев сдать южные и восточные территории.

Об этом заявили неназванные американские чиновники в комментарии WSJ.

Один из чиновников назвал это «планом Б» Путина.

«Новая оценка намерений Путина, которую разделяют чиновники в администрации Байдена, заключается в том, чтобы заставить Киев принять претензии России на южные и восточные территории Украины. Россия хочет обеспечить «сухопутный мост» между западной частью России и Крымским полуостровом, а также расширить контроль над Донбассом», - говорится в сообщении.

Армия РФ также продолжит обстрелы украинских городов, рассчитывая, что это заставит Владимира Зеленского согласиться на требования России, в частности на нейтральный статус.

Если требования Путина по отношению к территории и нейтралитету будут отклонены, он, как ожидается, попытается удержать все занятые территории и продолжит войну. Как сообщается, похоже, он возвращается к тактике осады. Это означает недели, а возможно и месяцы, ракетных, артиллерийских атак со стороны российских вооруженных сил.

Официальные лица США отмечают, что Путин может расширить свои военные цели, если его вооруженные силы начнут добиваться большего успеха.