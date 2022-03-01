Расстреливают бегущих с поля боя россиян: СБУ записала разговор одного из кадыровцев

Служба безопасности Украины записала телефонный разговор одного из «кадыровцев» со своей женой. Тот рассказал, что находится не на передовой, а втихом месте, но останавливает тех, кто убегает.
Соответствующую аудиозапись опубликовало ведомство.
На аудио кадыровский воин на чеченском языке рассказывает женщине, как он воюет в Украине. По его словам, он не находится в «горячей» точке, а сзади и выступает этаким заградительным отрядом для россиян, которые хотят бежать домой с войны.
Также захватчик рассказывает своей жене, что украинская артиллерия бьет по ним «и днем, и ночью, а боеприпасы не заканчиваются»
«Кадыровцев» теперь называют не иначе, как «ТикТок-войсками» из-за их любви к постановочным роликам, потому что на войне они «отличились» только видеосъемками и зверствами против мирного населения. К тому же, главная задача «кадыровцев» - «зачистка» и убийство убегающих с поля боя русских солдат. То есть, они выполняют функцию «заградотрядов» и стреляют по своим. Хотя «своими» россиян они не считают, называют «вшивыми» и с удовольствием их убивают», - говорится в сообщении.