Расстреливают бегущих с поля боя россиян: СБУ записала разговор одного из кадыровцев

Служба безопасности Украины записала телефонный разговор одного из «кадыровцев» со своей женой. Тот рассказал, что находится не на передовой, а втихом месте, но останавливает тех, кто убегает.

Соответствующую аудиозапись опубликовало ведомство.

На аудио кадыровский воин на чеченском языке рассказывает женщине, как он воюет в Украине. По его словам, он не находится в «горячей» точке, а сзади и выступает этаким заградительным отрядом для россиян, которые хотят бежать домой с войны.

Также захватчик рассказывает своей жене, что украинская артиллерия бьет по ним «и днем, и ночью, а боеприпасы не заканчиваются»