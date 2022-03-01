В Херсоне оккупанты обстреляли из автоматов мирных жителей, которые не дали осквернить памятник Небесной сотне

В Херсоне российские оккупанты ранили мирных жителей, которые вышли на акцию протеста.

Об этом сообщает телеграм-канал «Ху*вый Херсон».

«Оккупанты написали на памятнике героям Небесной Сотни «ЗСУ убийцы» и «Убийцы детей Донбасса». Митингующие начали стирать эту надпись. В этот момент российские силовики подбежали, начали кидать свето-шумовые гранаты в толпу и стрелять. Женщин и стариков разгоняли, избивая прикладами автоматов. По информации от очевидцев оккупанты забрали троих митингующих», - говорится в сообщении.

Пока что известно об одном раненном, информация уточняется.