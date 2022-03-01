Осколки стекла и куски бетона: Оккупанты обстрелом «освободили» гостиницу в центре Николаева

В Николаеве 21 марта в результате атаки оккупантов с воздуха пострадала гостиница «Ингул» в центре города, а также соседние здания.

На месте побывал корреспондент «Преступности.НЕТ».

Обстреливать город российские оккупанты начали после 12 часов дня.

Вражеский боеприпас поразил крышу гостиницы «Ингул» на улице Адмиральской. В результате взрыва боеприпаса полностью уничтожены два верхних этажа посредине пятиэтажного здания.

Куски бетона разнесло через всю проезжую часть улицы, их остановили ограждения и стены зданий, которые стоят напротив. В фасадной части гостиницы повылетали почти все окна.

По предварительным данным, в гостинице в момент атаки не было людей, поэтому удалось избежать жертв.

Кроме гостиницы взрывная волна поразила и соседние здания. К счастью, обошлось только разбитыми окнами. Еще пострадали несколько автомобилей граждан, который оказались возле места происшествия.

Спустя небольшой промежуток времени жители соседней многоэтажки вышли во двор убирать осколки стекла и части оконных рам.

Также на месте работали сотрудники ГСЧС, медики, а безопасность обеспечивали полицейские, военнослужащие, теробороновцы.

Как известно, гостиница «Ингул» официально принадлежит Олесе Дятловой - жене экс-главы Николаевского облсовета Игоря Дятлова. Дятлов также прибыл на место инцидента после атаки.