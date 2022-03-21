«Ни одного евро для оккупантов!»: Зеленский призвал Германию отказаться от торговли с РФ

Президент Владимир Зеленский призвал Германию и другие страны Европы перестать спонсировать Россию, ведущую войну против Украины.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

- Немцы, у вас есть сила. У Европы есть сила мощнее любых ракет, любых танков. Без торговли с вами, без ваших компаний и банков у России не будет денег на эту войну. Пусть наступит мир как можно быстрее. И это вы можете. Вы должны защищаться. Не спонсируйте, пожалуйста, военную машину России. Ни одного евро для оккупантов! Закройте все ваши порты, не поставляйте товары, отказывайтесь от российских энергоресурсов.