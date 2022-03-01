Оккупанты незаконно вывезли в РФ 2400 украинских детей из Донбасса

Российские оккупационные войска незаконно вывезли на территорию России 2389 детей, находившихся во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщили в МИД Украины.

«Принудительное перемещение гражданского населения на территорию государства-агрессора, в частности детей, имеет признаки похищения. Такие действия являются грубым нарушением международного права, в частности, международного гуманитарного права. Разрушая дома и убивая родителей, РФ лишает украинских детей родительской опеки, подвергает их жизни дальнейшей опасности на территории России».