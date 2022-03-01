Оккупанты незаконно вывезли в РФ 2400 украинских детей из Донбасса

Российские оккупационные войска незаконно вывезли на территорию России 2389 детей, находившихся во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщили в МИД Украины.
«Принудительное перемещение гражданского населения на территорию государства-агрессора, в частности детей, имеет признаки похищения. Такие действия являются грубым нарушением международного права, в частности, международного гуманитарного права. Разрушая дома и убивая родителей, РФ лишает украинских детей родительской опеки, подвергает их жизни дальнейшей опасности на территории России».
«Призываем международное сообщество немедленно отреагировать на незаконный вывоз детей, усилить давление на Россию, чтобы вынудить прекратить варварскую войну против украинского народа», - говорится в сообщении.