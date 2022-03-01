Государство будет выплачивать каждому переселенцу ежемесячную помощь в сумме 2 тысячи гривен, детям – 3 тысячи

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что государство будет выплачивать каждому переселенцу в Украине минимальную ежемесячную денежную помощь в сумме 2 тысячи гривен, а также 3 тысячи на каждого перемещенного ребенка.

Об этом он сообщил в своем видеообращении.

— Государство выплатит каждому переселенцу в Украине минимальную ежемесячную денежную помощь в сумме 2 тысячи гривен, — сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что эти средства будут выплачены через «Дию» на банковскою карту

Кроме того, будет выплачиваться 3 тысячи гривен на каждого ребенка, который из-за войны был вынужден переехать в более безопасное место.