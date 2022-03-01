Россия признала экстремистской компанию Meta и принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram

Тверской суд Москвы признал компанию Meta – владельца Facebook, Instagram, WhatsApp – экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России.

Об этом сообщает «Русская служба BBC».

Генпрокуратура РФ потребовала признать Meta Platforms Inc. экстремистской организацией, после того как стало известно, что Facebook и Instagram временно разрешили пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских военных, а также желать смерти президентам России и Беларуси. Позже компания отменила разрешение на призывы к насилию в отношении президентов.

Во время суда представитель Генпрокуратуры РФ уточнил, что в случае запрета Meta в России пользователей Facebook и Instagram не будут наказывать за обход блокировок.

При этом запретительные меры не коснутся WhatsApp – Генпрокуратура посчитала, что у мессенджера отсутствует «функция по публичному распространению информации».

