В селе на Николаевщине оккупанты хотели расправиться с мирными жителями, но им помешали ВСУ

В одном из сел на Николаевщине российские оккупанты пытались расправиться с мирными жителями, но им помешали ВСУ.

Об этом сообщает «Армія Інформ».

- Перед тем, как войти в наше село, оккупанты нас обстреляли. Несколько снарядов разорвалось посреди улицы, несколько вообще попали в детский сад. Здание садика совсем разбито… С началом войны садик закрылся, поэтому ни детишки, ни воспитатели, к счастью, не погибли, - рассказывает местная жительница.

Когда россияне заняли село, первым делом ограбили все магазины, школу, вынесли офисную технику, компьютеры, все ценное.

- Потом пошли по хатам. Все перерывали, ломали пол, искали оружие, забирали мобильные телефоны, и вообще все, что им понравилось. Причем объясняли: «Мы вас освобождать пришли». А мой отец им говорим: «От чего освобождать? От нашей жизни?».

- В селе нашлось одно чудовище, из местных, которое стало рашистам сдавать, где проживают участники АТО/ООС, патриотически настроенные граждане. И моего мужа тоже забрали. Как был в доме в тапочках, спортивных штанах и футболке, так и потащили на мороз. Всех, кого они задержали, увели в поле за селом. Многих ребят избивали. Поставили на колени, связали скотчем руки. Всю ночь их в поле держали. Думала, расстреляют наших ребят. А к утру рашисты засуетились. Где-то послышалась стрельба. Забегали в панике. Оружие бросали, форму, снова забегали в дом, искали гражданскую одежду, - рассказывает жительница села.

После этого оккупанты стали отступать, потому что к селу приблизились Вооруженные Силы Украины.

- Бежали так, что бросали и свое имущество, и награбленное. Но главное, что наши вовремя подошли и спасли ребят из села, - рассказала женщина.

Оцепив село с флангов, в него вошли подразделения отдельной десантно-штурмовой бригады. Было короткое сражение, в результате которого силы противника были уничтожены. Также во время этой операции десантники захватили вооружение и военную технику, документы.

Кроме того, задержали и передали сотрудникам СБУ местную жительницу, которая за 1 тысячу рублей выдавала оккупантам адреса участников АТО и патриотически настроенных граждан.