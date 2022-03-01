Президент Зеленский заявил, что Украина не будет выполнять ультиматумы России

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ультиматумы России, озвученные ею на переговорах с украинской стороной.

Об этом сообщают «Зеркало недели» и «Суспільне».

- Украина не может выполнить ультиматум РФ. Надо нас всех уничтожить, тогда их ультиматум будет выполнен. Например, отдать Харьков, Мариуполь или Киев. Ни харьковчане, ни мариупольцы, ни киевляне, ни я, Президент, мы не можем этого сделать, - заявил Зеленский.

По его словам, ультиматумов не сможет принять ни власть, ни народ. К тому же об этом сигнализируют и жители временно оккупированных территорий.

По данным издания, Россия выдвинула Украине шесть требований. Первые пять из них, как видится российскому диктатору Владимиру Путину, должны быть закреплены в Конституции Украины.