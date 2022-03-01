Президент Зеленский заявил, что Украина не будет выполнять ультиматумы России

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ультиматумы России, озвученные ею на переговорах с украинской стороной.
Об этом сообщают «Зеркало недели» и «Суспільне».
- Украина не может выполнить ультиматум РФ. Надо нас всех уничтожить, тогда их ультиматум будет выполнен. Например, отдать Харьков, Мариуполь или Киев. Ни харьковчане, ни мариупольцы, ни киевляне, ни я, Президент, мы не можем этого сделать, - заявил Зеленский.
По его словам, ультиматумов не сможет принять ни власть, ни народ. К тому же об этом сигнализируют и жители временно оккупированных территорий.
По данным издания, Россия выдвинула Украине шесть требований. Первые пять из них, как видится российскому диктатору Владимиру Путину, должны быть закреплены в Конституции Украины.
- Отказ от движения в НАТО. Нейтральный статус Украины. Одним из гарантов которого готова стать напавшая на нашу страну Россия.
- Русский язык – второй государственный. Отмена всех законов, которые его «ущемляют».
- Признание Украиной Крыма российским.
- Признание Украиной независимости «ДНР» и «ЛНР» в административных границах областей (включая ныне контролируемые Украиной территории).
- «Денацификация». Запрет деятельности ультра-националистических, нацистских и неонацистских партий и общественных организаций, отмена действующих законов о «героизации нацистов и неонацистов».
- «Демилитаризация Украины». Полный отказ от наступательных вооружений, под которые, при желании, можно подвести любые виды вооружений.