Журналист рассказал, как украинская авиация разбомбила колонну оккупантов на Николаевщине

Журналист Юрий Бутусов опубликовал фото с места удара украинской авиации по стоянке российских оккупантов близ сел Пески и Константиновка Николаевской области.

Об этом Бутусов сообщил в Facebook.

ВСУ нанесли удар по батальонной тактической группе из состава 7-й военной базы ВС РФ. Российская часть окопалась в ожидании наведения переправы через реку Ингул, чтобы ударить на Вознесенск, однако переправа была разбита, а по концентрации российских войск нанесён результативный авиаудар. В результате переправа россиян была сорвана, и наши воины за последнюю неделю отбросили врага из этого района, россияне сбежали, бросив большое количество бронетехники.

«На месте удара – разлетевшиеся в клочья ошмётки бронетехники после взрывов боекомплекта, которые трудно идентифицировать, выжженная трава, остатки российских сухпаев и лист об упаковке танковых снарядов 125 мм прапорщиком Куликовым из воинской части 09332 – это и есть 7-я военная база, так называется мотострелковая бригада ВС РФ, которая оккупирует грузинскую Абхазию», - отметил Бутусов.

В районе сел Пески и Христофоровка Николаевской области обнаружили российский командно-штабной БТР-80, 4 МТЛБ, 1 сгоревшую машину управления командира артдивизиона, 1 брошенный КРАЗ из состава 205-й мотострелковой бригады ВС РФ.