На Волыни контрразведка СБУ задержала белорусского шпиона

Контрразведка СБУ задержала гражданина Беларуси, который по заданию иностранных спецслужб собирал для врага информацию о размещении и передвижении техники ВСУ и состоянии мобилизации в Волынской области.

Об этом сообщили в управлении СБУ в Волынской области.

Гражданин Беларуси проживал в приграничном регионе Волыни несколько лет и даже женился на местной жительнице. Время от времени он ездил в Беларусь по личным делам. Во время одной из таких поездок белоруса завербовали иностранные спецслужбы. Ему поставили задачу шпионить за размещением и передвижением военной техники ВСУ.

Испугавшись последствий своих действий, шпион планировал бежать в Беларусь. Однако его вовремя задержали сотрудники спецслужбы. В ходе обыска у него нашли фото военной техники ВСУ, а также ведомственные документы одного из местных советов Волыни. Он находится под стражей.