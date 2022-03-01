На Николаевщине разыскивают пропавшего без вести полицейского

В Николаевской области полиция разыскивает своего пропавшего сотрудника Дмитрия Мациборука.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Мациборука, который служит в полиции охраны, разыскивает отделение полиции №4 Николаевского районного управления (бывший Витовский район). Дмитрий 17 марта около 12 часов выехал в направлении села Партизанское на собственном автомобиле ВАЗ-2105 белого цвета и по сей день на связь не выходит.

Приметы: рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения, глаза карие, волосы темные коротко стриженые.

Всех, кому известна любая информация о местонахождении полицейского или сведения об обстоятельствах его исчезновения, просят обращаться в отделение полиции № 4 Николаевского районного управления по адресу: Николаев, улица Новозаводская, 10А или по телефонам: 063-451-05-67, 098-733-52-33, 102.