В Черноморском горсовете фракция ОПЗЖ самораспустилась и осудила агрессию РФ

Депутаты Черноморского городского совета Одесской области от ОПЗЖ публично осудили войну, развязанную нацистской РФ против Украины, и распустили свою фракцию.

Об этом сообщает «Думская».

«Сегодня мы должны быть объединены в единое целое ради победы, ради будущего Украины. Мы категорически и единогласно осуждаем военную агрессию россии против народа Украины. Украина есть и будет суверенным и независимым, демократическим, социальным и правовым государством. Территория Украины в пределах существующей границы является целостной и неприкосновенной».

«Мы направляем все свои усилия на противодействие военной агрессии, на поддержку защитников нашей страны, на помощь беженцам и всем гражданам, которые нуждаются в помощи. Мы убеждены в победе нашей страны над врагом!» - отметили депутаты.

Напомним, вчера Президент Украины, Верховный главнокомандующий ВС Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о приостановке на время военного положения деятельности пророссийских партий, в частности ОПЗЖ.