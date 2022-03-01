Ключевые вопросы по компромиссам с РФ будут решать на всеукраинском референдуме, - Зеленский

Окончательные компромиссы на переговорах между Украиной и Россией будет решать всеукраинский референдум. Это касается вопросов гарантий безопасности, временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью «Суспільному».

- Ответ же очень прост. Мы все уже понимаем. Нас не берут (в НАТО), потому что боятся Россию. Вот и все. И нам надо успокоиться, сказать что, «окей, другие гарантии безопасности». Есть страны НАТО, которые хотят быть гарантами безопасности, которые, к сожалению, не могут нам ввести стопроцентное членство в Альянсе, но готовы делать все то, что должен был бы делать Альянс, если бы мы были членами Альянса. И я считаю, что это нормальный компромисс, - говорит Зеленский.

По словам Зеленского, в вопросах гарантии безопасности речь идет о конституционных изменениях и изменениях украинского законодательства.