«Каждого оккупанта ждет черная полоса»: Президент Зеленский обратился к жителям Юга Украины

Президент Украины Владимир Зеленский высказал слова поддержки городам, которые временно оккупированы российскими войсками.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

Напомним, что ранее в Херсоне российские оккупанты ранили мирных жителей, которые вышли на акцию протеста.

- Херсон, держись! Мы не забудем никогда эти кадры, на вашей площади, на улицах. Мы были вместе с вами, 40 миллионов украинцев нашего государства. Миллионы украинцев в мире, мы все видели, как вы стоите, как вы хотите вернуть свободу… Врагам будет несладко. Как только мы сможем к вам пробиться, прорваться, каждого оккупанта, который стрелял в мирных херсонцев за сине-желтый цвет, ждет черная полоса. Это ждет белых от страха российских военных, которых прогнали в Энергодаре мирные украинцы голыми руками.

- Черная полоса будет у оккупантов в Бердянске, будет в Мелитополе и Каховке, всюду, где оккупанты захватывают наших людей. Тех, кто, как они думают, организовывает сопротивление. Но у нас не Россия, запомните. Тут не нужно организовывать сопротивление. Для украинцев это свойство души.

- Я очень хочу, чтобы у вас, украинцы на юге, никогда не промелькнула мысль, что Украина о вас якобы не помнит. Каждый раз, когда вам тяжело, когда вам больно, когда вы оказываете сопротивление, знайте, что у нас разрывается сердце, потому что мы с вами не рядом. Это подвиг, что вы протестуете. Это счастье, что вы у нас есть. Что мы все Украина, - отметил Зеленский.