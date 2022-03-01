На Николаевщине задержали двоих предателей, еще одного ликвидировали, - Ким

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что в области задержали двоих предателей и еще одного ликвидировали при попытке сбежать.
Об этом он сообщил в соцсетях.
- За предательство будут очень жесткие меры. Сегодня два было и один… умер при попытке к бегству. Вышел с ружьем, не хотел сдаваться. Ну, с предателями так все и будет происходить, - отметил глава ОВА.
Также Ким призвал жителей области, которые подобрали технику или снаряды оккупантов, передать эти средства ВСУ. Возможно, снаряды и технику могут даже выкупить.
- По военной истории. Мы двигаемся, сейчас занимаемся комплектацией и помощью тыла для армии. Настраиваем логистику по предприятиям. Составляем списки, оформляем пропускной режим, готовимся к посевной, выставляем охрану на предприятия, возвращаемся к мирной жизни там, где это возможно, - отметил Ким.