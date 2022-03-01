На Николаевщине задержали двоих предателей, еще одного ликвидировали, - Ким

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что в области задержали двоих предателей и еще одного ликвидировали при попытке сбежать.

Об этом он сообщил в соцсетях.

- За предательство будут очень жесткие меры. Сегодня два было и один… умер при попытке к бегству. Вышел с ружьем, не хотел сдаваться. Ну, с предателями так все и будет происходить, - отметил глава ОВА.

Также Ким призвал жителей области, которые подобрали технику или снаряды оккупантов, передать эти средства ВСУ. Возможно, снаряды и технику могут даже выкупить.