ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: ВСУ уничтожили технику и около 300 оккупантов на Донбассе

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.
После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.
Хронология событий 21 марта доступна ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.
В данной новости мы будем следить за событиями 22 марта.
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0:41 На Донбассе благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение суток было успешно отбито 13 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам. Украинские защитники уничтожили:
- 14 танков;
- 8 БМП;
- 2 МТ-ЛБ;
- 3 артиллерийские системы;
- 4 автомобиля.
Общие потери живой силы противника составили около 300 человек. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили вражеский самолет и еще один подбили.
Защитники Мариуполя уничтожили один патрульный катер проекта 03160 «Раптор». Также подтверждено уничтожение российского комплекса радиоэлектронной борьбы «Леер-3».
0:21 Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил в разговоре с журналистами, что венгры против создания бесполетной зоны над Украиной.
Об этом сообщает «Зеркало недели».
Якобы бесполетная зона несет опасность для Венгрии и ее граждан в украинском Закарпатье.
Также страна против миротворческих миссий в Украине – это якобы может привести к сухопутному конфликту с НАТО. Также Венгрия против и поставок оружия Украине через ее территории.
- Поскольку такие грузы считаются военными объектами, подлежащими уничтожению, - объясняет Сийярто.
0:15 В Чернигове отсутствует электроэнергия, поэтому нет и воды. Частично удалось восстановить мобильную связь и ввезти гуманитарную помощь.
Об этом сообщил секретарь городского совета Александр Ломако.
В некоторых районах города ситуация совсем затруднительная – люди вынуждены готовить еду на костре под открытым небом.
0:11 Полк Азов опубликовал видео из Мариуполя, который продолжают обстреливать оккупанты.