ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: ВСУ уничтожили технику и около 300 оккупантов на Донбассе

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

Хронология событий 21 марта доступна ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

В данной новости мы будем следить за событиями 22 марта.

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0:41 На Донбассе благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение суток было успешно отбито 13 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам. Украинские защитники уничтожили:

- 14 танков; - 8 БМП; - 2 МТ-ЛБ; - 3 артиллерийские системы; - 4 автомобиля.

Общие потери живой силы противника составили около 300 человек. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили вражеский самолет и еще один подбили.

Защитники Мариуполя уничтожили один патрульный катер проекта 03160 «Раптор». Также подтверждено уничтожение российского комплекса радиоэлектронной борьбы «Леер-3».



0:21 Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил в разговоре с журналистами, что венгры против создания бесполетной зоны над Украиной.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Якобы бесполетная зона несет опасность для Венгрии и ее граждан в украинском Закарпатье.

Также страна против миротворческих миссий в Украине – это якобы может привести к сухопутному конфликту с НАТО. Также Венгрия против и поставок оружия Украине через ее территории.

- Поскольку такие грузы считаются военными объектами, подлежащими уничтожению, - объясняет Сийярто.

0:15 В Чернигове отсутствует электроэнергия, поэтому нет и воды. Частично удалось восстановить мобильную связь и ввезти гуманитарную помощь.

Об этом сообщил секретарь городского совета Александр Ломако.

В некоторых районах города ситуация совсем затруднительная – люди вынуждены готовить еду на костре под открытым небом.

0:11 Полк Азов опубликовал видео из Мариуполя, который продолжают обстреливать оккупанты.