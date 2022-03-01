«Мы сбили столько российских самолетов, неужели у их пилотов пустота вместо ума?» - Зеленский

Вооруженные силы Украины сбили значительное количество российских военных самолетов и вертолетов (218), но их пилоты все равно летят в Украину, как будто у них пустота вместо ума.
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении 21 марта.
- На Харьковщине, под Чугуевом сбили еще один вражеский самолет. Наши военные сбили столько российских самолетов и вертолетов, что остается только удивляться, что у их пилотов вместо ума. Неужели тоже пустота. Я сказал тоже не случайно, потому что пустота у них вместо сердца и души. Вместо всего, что делает людей людьми, - сказал Зеленский.