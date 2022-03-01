«Мы сбили столько российских самолетов, неужели у их пилотов пустота вместо ума?» - Зеленский

Вооруженные силы Украины сбили значительное количество российских военных самолетов и вертолетов (218), но их пилоты все равно летят в Украину, как будто у них пустота вместо ума.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении 21 марта.