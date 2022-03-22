Крупнейшая криптобиржа Binance отключила подсанкционные российские банки

Одна из крупнейших криптовалютных бирж Binance отключила от P2P транзакций ряд российских банков и платежных систем, которые попали в санкционный список.
Об этом сообщает Государственная служба финансового мониторинга Украины.
После тщательной проверки следующие способы оплаты были исключены из списка Вinance P2P:
– Сбербанк;
– Газпромбанк;
– Альфа Банк;
– Открытие;
– ВТБ;
– Перевод с банковской карты (Россия);
– SBP - Быстрый банковский перевод;
– Мир.
Все объявления, содержащие эти методы оплаты, были автоматически закрыты системой.
«Госфинмониторинг выражает искреннюю благодарность Вinance за работу, направленную на обеспечение законного и регулируемого обращения виртуальных активов на территории Украины и мира, а также участие в противодействии вероломной преступной агрессии России против мирной Украины», - говорится в сообщении.
Ранее криптобиржа Binance заявила, что не будет поддерживать российские карты Visa и Mastercard.