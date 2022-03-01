Европейские зоопарки собрали 600 тысяч евро помощи для коллег из Украины

Российские боеприпасы, прилетевшие в Николаевский зоопарк Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов (ЕАЗА) собрала 576,37 тысяч евро для помощи украинским зоопаркам, пострадавшим в результате российского вторжения.

Об этом говорится на сайте ЕАЗА.

Часть денег уже перечислили украинским зоопаркам. Они предназначены на пополнение запасов.

«Ситуация для украинских зоопарков остается крайне сложной», — отметили в ЕАЗА.

В ЕАЗА также отметили, что им известны некоторые конкретные просьбы о переселении и они работают над оценкой возможности удовлетворения этих просьб. Кроме того, была проделана и продолжается подготовительная работа для облегчения будущих переселений, если они станут возможными, и если зоопарки попросят об этом.

Напомним, как Николаевский зоопарк получил гуманитарную помощь от европейских зоопарков.