В Японии осудили рф за выход из переговоров по Курильским островам: «Прискорбное и абсолютно неприемлемое решение»

Решение Москвы приостановить переговоры о заключении мирного договора с Токио является «прискорбным и неприемлемым».

Об этом заявили в посольстве Японии в Москве, сообщило 21 марта агентство Интерфакс-Украина.

«Решение не продолжать переговоры в одностороннем порядке со стороны России является крайне прискорбным и абсолютно неприемлемым», - отметили в дипведомстве.

Подчеркивается, что приостановка российской стороной работы по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах «является сильным пренебрежением чувств бывших жителей островов и их семей».

«История рассмотрения вопроса совместной хозяйственной деятельности на четырех северных островах (так в Японии называют южную часть Курил, - ПН), основана на договоренности в 2016 году между премьер-министром Синдзо Абэ и президентом Владимиром Путиным. Данное решение российской стороны является совершенно неприемлемым для японской стороны», - указали в посольстве.

Кроме того, дипломаты напомнили, что Япония считает неприемлемой российскую агрессию в Украине и «выражает категорический протест против объявления в одностороннем порядке ответных мер и попыток возложения ответственности на японскую сторону».

Напомним, 21 марта в российском МИД заявили, что РФ выходит из переговоров с Японией о заключении мирного договора, а также отменяет безвизовые поездки для японцев на южные Курильские острова.

Решение Москвы стало ответом на санкции, которые Токио ввело из-за военной агрессии России против Украины.

Стоит отметить, что премьер-министр Японии Фумио Кисида во время выступления в Сейме 7 марта назвал южную часть Курильских островов японскими исконными территориями.

- Северные территории являются территорией, присущей Японии, территорией, над которой Япония имеет суверенитет, - заявил Кисида.

Для Токио указанные острова – Северные территории, которые являются предметом давнего спора с Москвой. Россия оккупировала эти японские земли в 1945 году после Второй мировой и по-прежнему удерживает под своим контролем. Власти Японии последние годы воздерживались от формулировки «исконные территории», когда говорили про Курилы, но 7 марта, на 12-й день войны РФ с Украиной, риторика поменялась.