путин заявил, что потери армии РФ «это ничто по сравнению с теми целями, которые будут достигнуты после «победы»

21 марта путин в режиме видеоконференции провел совещание с Николаем Патрушевым, Сергеем Шойгу, Валерием Герасимовым и Александром Бортниковым.

Об этом сообщил российский Телеграм-канал Генерал СВР, передает DonPress.

По словам автора канала, во время обсуждения текущей ситуации на фронте речь зашла о потерях российских войск, и Валерий Герасимов охарактеризовал потери как «существенные». На этом путин перебил Герасимова и спросил, «что значит существенные?» Не дождавшись ответа, путин продолжил, что допустимые потери и тридцать и пятьдесят тысяч человек это ничто по сравнению с теми целями, которые будут достигнуты после «победы».

После этого путин якобы поставил в упрек Герасимову огромные потери вооружений на фронте и предложил более разумно подходить к использованию военной техники.

«То есть, Путин напрямую предлагает Герасимову не считаться с человеческими потерями, а беречь технику», — комментирует автор.