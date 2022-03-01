Анна Замазеева: Призываю всех женщин мира – выйдите на улицы с вашими детьми, обратитесь к вашим правительствам – Закройте небо над Украиной

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева выступила на Конгрессе Совета Европы с призывом закрыть небо над Украиной.

Об этом она сообщила у себя на странице в Facebook.

«Европа поддерживает Украину! Не могу передать словами свои эмоции, когда после моего выступления на заседании Независимой Либеральной Демократической группы представители Нидерландов, Франции, Италии, Чехии, Бельгии, Молдовы, Венгрии, Швеции, Ирландии, Англии, Люксембурга поддерживая Украину, аплодировали стоя. Плакали все женщины», - написала Замазеева.

В своей речи глава облсовета заявила, что Украину не нужно демилитаризировать и «освобождать», поскольку украинцы находятся у себя дома, на своей земле. В то же время, то, что происходит, уже даже войной нельзя назвать – это беспредел и терроризм.

— То, что делают российские оккупанты в Украине уже нельзя назвать ВОЙНОЙ – потому что у войны есть правила! Но у этих изуверов правил нет! Это убийство мирных жителей и геноциды нашего народа. Оккупанты стреляют по роддомам, госпиталям, детским садикам, школам и гражданским кварталам! – сказала Замазеева.

Глава облсовета подчеркнула, что главный ужас этой войны – это убийство детей.

— Невозможно описать или передать горе словами, когда убивают невинных детей, умирающих в ужасных страданиях! 110 детей! 110 бесценных жизней! 110 несбывшихся мечтаний! Это поколение украинских детей – рожденные свободными, с европейскими ценностями! Это мое поколение и моих родителей смывает с себя грязь постсоветского пространства и коррупцию, в которой захлебывается Российская Федерация! - отметила Анна Замазеева.

Замазеева поблагодарила каждое европейское государство, которое оказало помощь Украине, а также призвала всех женщин мира выйти на улицы вместе с детьми и потребовать закрыть небо над Украиной.

— ПРИЗЫВАЮ всех женщин мира - выйдите на улицы с вашими детьми, обратитесь к вашим правительствам - ЗАКРЫТЬ НЕБО НАД УКРАИНОЙ! Ради каждого ребенка! Ради собственного будущего! Ради европейских ценностей, к которым мы стремимся и за которые нас убивают! За то, что мы выбрали добро, а не зло! Спасибо, коллеги за вашу поддержку! Не молчите! Помогите закрыть наше небо! - призвала Анна Замазеева.

Напомним, ранее Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала о том, почему план путина относительно завоевания Украины потерпел поражение. Главным образом, это произошло из-за разительных отличий между нацией украинцев и русскими.