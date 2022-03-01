«Русские сдаются, еще и с техникой»: Оккупант «Миша» сдал ВСУ свой танк, сообщив, что не видит смысла воевать

Российский оккупант сдал свой танк, сообщив, что остался один, и смысла воевать не видит.

Об этом он сообщил советник Министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив.

Он сообщил, что Национальная полиция регулярно раскрывает телефонные номера оккупантов и присылает им сообщения с инструкцией, как сдаться в плен и сдать технику. Несколько дней назад в ведомство позвонил «Миша». Он сообщил, что остался один, хотел убежать, но командир сказал, что застрелит его и спишет на боевые потери. Поэтому выхода у Миши не было.

«Несколько дней назад нам позвонил по телефону «Миша». Мы передали информацию о нем в ГУР МО. Ему определили место, куда подехать. Он подъехал. Из дрона убедились, что он сам и это не подстава. После этого спецназовцы его задержали. Оказалось, что из экипажа танка остался он один, остальные скрылись домой. Смысла воевать он не видел. Домой вернуться не мог, потому что командир сказал, что расстреляет и спишет на боевые потери. Миша рассказал, что еды практически не осталось, управление войсками хаотично и практически отсутствует. Деморализация колоссальная», - написал Андрусив.

Теперь Миша получил денежное вознаграждение и возможность в будущем податься на гражданство Украины.

«Что с Мишей? Миша получил очень удобные условия содержания. Он также получит 10 тысяч долларов по окончании войны и возможность подать гражданство. До окончания войны он будет проживать в комфортных условиях с телевизором, телефоном, кухней и душем. Так что «русские сдаются». Еще и с техникой», - добавил советник.

Напомним, Служба безопасности Украины перехватила очередной разговор российского оккупанта с матерью, которая отговаривала его продолжать воевать в Украине.