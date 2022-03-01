Венедиктова сообщила, что Медведчук официально не покидал территорию Украины, его продолжают разыскивать

В Офисе генерального прокурора есть несколько оперативных версий, где может скрываться нардеп Виктор Медведчук. Все они отрабатываются.

Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в интервью «Украинской правде».

- Где он может быть? Есть несколько оперативных версий. Сказать, что мы думаем, что он где-нибудь в Москве и мы не доберемся до него – я так не могу. Мы их отрабатываем. Чтобы вы понимали, у генеральной прокуратуры нет ни оперов, ни следствия, поэтому мы координируем эту деятельность и держим на пульсе, - отметила Венедиктова.

УП спрашивала Венедиктову, правда ли, что для поиска Медведчука создана специальная группа сотрудников СБУ и генпрокуратуры, которая уже проводила обыски, в частности, на Закарпатье.

- Это конфиденциальная информация. Я не могу озвучивать эту информацию. Следственные действия продолжаются. Могу частично подтвердить вашу информацию о том, что есть группа людей, которые разыскивают и проводят следственные действия. Обыски проходят во многих городах, не буду говорить где, - добавила генпрокурор.

Журналист спросил, как Медведчуку удалось скрыться из-под домашнего ареста.

- Одна из версий мне известна. Мы ее проверяем в рамках уголовного производства. Чтобы ни на кого не показывать пальцем, пока у нас идет война – мы тоже будем работать с этим. Как только у меня будет результат и люди, реально виноватые в том, что он сбежал – я это расскажу, - добавила глава Офиса генпрокурора.

Также у Венедиктовой уточнили, есть ли у ОГП данные, что нардеп пересек государственную границу.

- Нет. Если он пересек границу, это было незаконное пересечение. Поэтому официальных данных, когда он пересек границу у нас нет. Их не могло и быть, потому что это история вне закона, - резюмировала Ирина Венедиктова.

Напомним, ранее сообщалось, что глава политсовета «Оппозиционной платформы - За життя» Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. 18 марта Лычаковский районный суд Львова разрешил его арест.

Как известно, 19 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список за финансирование терроризма. Решение СНБО о введении санкций основывается, в частности, на материалах СБУ, которая расследует поставку угля с оккупированной части Донбасса в Украину и РФ. Отметим, что недавно подозреваемым в этом уголовном производстве о госизмене стал и Петр Порошенко.

8 октября 2021 Генпрокуратура предъявила Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии террористической организации в связи с причастностью к незаконным поставкам угля с оккупированной территории в конце 2014 – начале 2015 года. До этого Медведчук уже находился под домашним арестом по делу о разграблении ресурсов в Крыму (нефти и газа) и госизмене.