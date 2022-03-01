Из-за нехватки резервов в РФ «мобилизируют» должников, алиментщиков и преступников, – украинская разведка

Учитывая тотальную нехватку пополнения боевого армейского резерва оккупанты прибегают к новым формам скрытой «мобилизации». Они пытаются пополнить ряды оккупационной армии лицами, имеющими проблемы с выплатой кредитов, алиментов и преступников.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Из-за нежелания резервистов возвращаться в ряды армии и массового отказа от подписания контрактов, прокуратура РФ целенаправленно ищет людей, имеющих проблемы с выплатой кредитов, уплатой алиментов и других задолженностей. При этом количество таких людей увеличивается в прогрессии, учитывая последствия для российской экономики от введенных санкций», - говорится в сообщении.

Соответственно, должникам предлагается освобождение всех кредитных обязательств в случае подписания контракта с армией РФ. В частности, подобные предложения начали распространяться на территории Татарстана, в Пятигорске, Ростове-на-Дону и Северном Кавказе.

Также продолжается «рекрутинг» лиц, имеющих проблемы с законом. Преступникам предлагается полная амнистия в обмен на участие в боевых действиях в Украине.