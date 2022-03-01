Предателя из Снигиревской полиции уволили, на него открыли уголовное производство

Игорь Калачев Уличенного на сотрудничестве с оккупантами сотрудника отделении полиции №2 Баштанского районного отдела (Снигиревское ОП) уволили, его привлекают к уголовной ответственности.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как сообщалось, речь идет о начальнике местного сектора реагирования патрульной полиции Игоре Калачеве. Он ездил по городу вместе с оккупантами на БТР и показывал им места проживания коллег. Российские военнослужащие таким образом задержали четырех офицеров полиции, избили и увезли с собой.

«Сотрудник уволен, расследование будет проводить Территориальное управление ГБР», – сообщили в полиции.

В ведомстве отметили, что всех без исключения правоохранителей за сотрудничество с вражескими войсками немедленно увольняют со службы, а также будут они нести уголовную ответственность.

За государственную измену (статья 111 Уголовного кодекса Украины) и диверсию (статья 113 УК) в условиях военного положения предусмотрено до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Такие изменения в действующий Уголовный кодекс приняла Верховная Рада Украины 3 марта.

Также лица, совершившие эти преступления, не подпадают под амнистию.

Напомним, что в МВД рассматривали возможность того, чтобы на временно оккупированных территориях оставалась украинская полиция – это может спровоцировать коллаборационизм.