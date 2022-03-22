Зеленский призвал Италию к полному эмбарго против РФ и блокированию активов олигархов: «Не будьте курортом для убийц»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Италию поддержать санкции против РФ, в том числе полное эмбарго на торговлю и заморозку недвижимости российских олигархов.

Об этом он заявил в своем обращении к итальянскому парламенту.

Зеленский в начале отметил, что он чуть больше недели назад уже выступал с обращением к митингу во Флоренции и еще в десятках европейских городов. Тогда он попросил всех итальянцев, всех европейцев запомнить число 79. «Столько детей было убито в Украине на тот момент. Теперь – это 117. Еще 38 детей за эти дни».

— Вы знаете тех, кто принес в Украину войну. Четко знаете тех, кто велит воевать и тех, кто это пропагандирует. Они почти все используют Италию как место отдыха. Так что не будьте курортом для убийц, — призвал Зеленский.

— Заблокируйте всю недвижимость, счета, яхты – от «Шехерезады» и до самых маленьких. Заблокируйте активы всех, кто имеет в России влияние, пусть они его применяют для мира, чтобы когда-нибудь иметь возможность вернуться к вам, — добавил он.

Зеленский призвал Италию поддержать большинство санкций против России, включая полный эмбарго на торговлю с агрессором, в том числе нефтяное эмбарго, запрет для российских кораблей заходить в итальянские порты.

Также он отметил, что не должно быть никакого исключения из санкций для российских банков, ведь раньше ЕС «отрезал» от международной системы SWIFT только 7 российских банков.