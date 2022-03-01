Жители Херсона снова вышли на митинг против оккупантов – захватчики разгоняли митинг оружием, есть пострадавший

В Херсоне 22 марта местные жители снова вышли на митинг против оккупантов. Российские захватчики разгоняли митинг.

Об этом сообщил журналист Константин Риженко.

Жители города вышли на протест на проспект Ушакова напротив здания ОГА с украинской символикой и начали петь Гимн Украины.

После этого оккупанты начали строем в сопровождении бронетехники выдвигаться к гражданам, стрелять и бросать в их сторону дымовые шашки и гранаты со слезоточивым газом.

В результате действий оккупантов пострадал как минимум один участник акции протеста.