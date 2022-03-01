В разгромленной технике возле Николаева у российского оккупанта нашли конспект с биографией путина: «Прививать любовь к власти и государству»

Российским оккупантам перед тем, как отправить их воевать в Украину, провели урок «военно-политической подготовки», где они изучали биографию путина и прививали себе «любовь к знаниям, истории, государству и власти».

Соответствующий конспект лекций и другие документы были обнаружены у одного из военнослужащих РФ внутри разбитой военной техники российской армии возле Николаева, пишут НикВести.

Отмечается, что на обложке тетради с конспектами указано, что это «рабочая тетрадь по военно-политической работе 3КВ-КО гранатометного отделения взвода огневой поддержки 3 мотострелковой роты 1 мотострелкового батальона (горного)».

Конспект был сделан во время учений, которые проходили в России в декабре. Тема урока называлась так: «Президент РФ - глава государства и главнокомандующий вооруженными силами РФ».

Цели урока: углубить знания общих сведений и автобиографию нынешнего президента РФ, подробно разобрать, какими полномочиями наделен президент РФ, прививать любовь к знаниям, истории государства и власти.

В тетради подробно законспектирована биография путина: когда и где родился, где и когда работал, когда был избран и переизбран президентом РФ.

Далее процитированы нормы российского законодательства, которые определяют полномочия президента РФ в части мобилизации.

Помимо рабочей тетради, были найдены и другие документы российских солдат.