В разгромленной технике возле Николаева у российского оккупанта нашли конспект с биографией путина: «Прививать любовь к власти и государству»

Российским оккупантам перед тем, как отправить их воевать в Украину, провели урок «военно-политической подготовки», где они изучали биографию путина и прививали себе «любовь к знаниям, истории, государству и власти».
Соответствующий конспект лекций и другие документы были обнаружены у одного из военнослужащих РФ внутри разбитой военной техники российской армии возле Николаева, пишут НикВести.
Отмечается, что на обложке тетради с конспектами указано, что это «рабочая тетрадь по военно-политической работе 3КВ-КО гранатометного отделения взвода огневой поддержки 3 мотострелковой роты 1 мотострелкового батальона (горного)».
Конспект был сделан во время учений, которые проходили в России в декабре. Тема урока называлась так: «Президент РФ - глава государства и главнокомандующий вооруженными силами РФ».
Цели урока: углубить знания общих сведений и автобиографию нынешнего президента РФ, подробно разобрать, какими полномочиями наделен президент РФ, прививать любовь к знаниям, истории государства и власти.
В тетради подробно законспектирована биография путина: когда и где родился, где и когда работал, когда был избран и переизбран президентом РФ.
Далее процитированы нормы российского законодательства, которые определяют полномочия президента РФ в части мобилизации.
Помимо рабочей тетради, были найдены и другие документы российских солдат.
«В частности, там была автобиография командира 1ВВР роты РЭБ РБ, в/ч 74814, старшего лейтенанта Максима Слепченко 1988 года рождения из Краснодарского края, город Армавир. Там же были данные кредитной карточки ВТБ Банка на имя Максима Слепченко, выписки из приказов о проведенных в декабре учениях на войсковом стрельбище полигона «Николо-Александровский» войсковой части 74814, контрольная карточка зачетных учебных и боевых стрельб зенитной ракетной артиллерийской батареи зенитного дивизиона 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады 49 ОА Южного военного округа», - говорится в сообщении.