«200-х отправить не могли, они с нами дней 5 катались»: Российские оккупанты под Николаевом жалуются, что украинские военные их взяли в «кольцо»

Путинская армия под командованием генерала Якова Рязанцева, которая дислоцируется на Николаевщине, терпит поражение и находится в осаде.

Об этом свидетельствуют разговоры рашистов, перехваченные СБУ.

Захватчики вспоминают: на 4-й день войны генерал пообещал им, что «спецоперация» завершится за считанные часы. Однако затянулась на неделе.

Сами оккупанты ехали в Украину, чтобы победно пройти по городам как на параде. Но сейчас их взяли в кольцо, поэтому нынешнюю «задачу идти на Николаев» считают нереальной.

Жалуются, что не имеют палаток, буржуек, живут в окопах, которые вырыли сами. У 50% личного состава обморожение ног, но в госпитале их лечить не собираются, ведь даже 200-х не вывозят: «здесь даже 200-х отправить не могли, они с нами дней 5 катались».

«С таким боевым настроением и обмороженными конечностями далеко не зайти», – подытожили в СБУ.