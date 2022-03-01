«200-х отправить не могли, они с нами дней 5 катались»: Российские оккупанты под Николаевом жалуются, что украинские военные их взяли в «кольцо»

Путинская армия под командованием генерала Якова Рязанцева, которая дислоцируется на Николаевщине, терпит поражение и находится в осаде.
Об этом свидетельствуют разговоры рашистов, перехваченные СБУ.
Захватчики вспоминают: на 4-й день войны генерал пообещал им, что «спецоперация» завершится за считанные часы. Однако затянулась на неделе.
Сами оккупанты ехали в Украину, чтобы победно пройти по городам как на параде. Но сейчас их взяли в кольцо, поэтому нынешнюю «задачу идти на Николаев» считают нереальной.
Жалуются, что не имеют палаток, буржуек, живут в окопах, которые вырыли сами. У 50% личного состава обморожение ног, но в госпитале их лечить не собираются, ведь даже 200-х не вывозят: «здесь даже 200-х отправить не могли, они с нами дней 5 катались».
«С таким боевым настроением и обмороженными конечностями далеко не зайти», – подытожили в СБУ.
– Викторович, приветствую.
– Доброго- доброго.
– Короче, здесь пи**ц, я тебе скажу так, вчера грады, кстати, отработали, походу. Мы спрашивали «Наши?», а никто не может ничего сказать. Наша колонна осталась, другая поехала, расх**ачили ее, град накрыл. К медикам я подходил, здесь есть медики с66-й или откуда там, подхожу, говорю мол так и так по поводу обморожения, говорит «А че, у нас только бинты и все для 300-х. Я тебе скажу так, обморожение ног у 50 процентов личного состава. Здесь 200-х отправить не могли нормально, они с нами дней 5 катались.
– Я представляю.
– Мы приехали, здесь мороз. Мы вообще ехали с условием того, что у нас было 4 палатки М-30, а у нас одна палатка. Буржуйки никакой не оставили. Короче, это вообще писец. И то это палатка не для нас, вон мы вырыли окопы, мы в окопах живем.
– Под Николаевом что ли?
– Да.
– А где ваши офицеры?
– Здесь Рязанцев рулит. Приехали, мы его первый раз увидели, это было на 4-й день. Он нам, знаешь, что сказал? «Ни для кого не секрет, что до конца операции остались считанные часы». И вот они эти часы до их пор идут. И вот к нему ребята подходят, у кого вместо бронепластины обычный екран, он говорит «Сынок, крепись», и съ***лся.
– Чмо, б**ь, вонючее.
– Он говорит «У меня блять, бронежилета нет», он отвечает «Сынок, крепись». Как всегда. С*ка, даже в Чечне в свое время такого не было, немного хоть ясно было. Тут такой треш. Дурдом, нахер, эта спецоперация, с учетом того, чтобы дома не разрушать, это бред, блять,
– Как Волноваху, пока не разнесут полностью, не перемешают с грязью вместе в мирными жителями, другого не будет ничего.
– Мы продвигаемся, по телевизору говорят, а мы просто проехали, села не зачищали. И сейчас, получается, мы в круговой обороне, потому что по нам со всех сторон х**ачат.
– Думали же, как на параде про едем, а оказалось, нет.
– У нас задача была на Николаев идти, все. Короче, пока Николаев стоим.